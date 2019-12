Sampdoria-Juventus | Sarri lascia la porta aperta al tridente ‘pesante’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Se contro lasi può di nuovo vedere il? Non so, vediamo le condizioni dei giocatori, abbiamo giocato appena 48 ore fa. Ieri abbiamo fatto il defaticante,temi vedere un allenamento per valutare le condizioni dei nostri prima di valutare le caratteristiche della. In questo momento non lo so”. Sono le dichiarazioni di Maurizio, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, si è parlato principalmente di schierare nuovamente dal 1′ Dybala, Higuain e Ronaldo. “Se Szczesny sarà disponibile per domani? Probabilmente sì, ma ancora non so”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “Si tratta di una piccola eloganzione al muscolo pettorale, vediamo un attimo, ieri aveva ancora un po’ di dolore. Qualcosina nella risonanza c’era”. “Rabiotla ...

