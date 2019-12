Sampdoria-Juventus | le probabili formazioni | fuori Ekdal | Sarri abbandona il Dygualdo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019), le– Va in scena al “Ferraris” di Genova l’anticipo della 17ª giornata di Serie A. Si sfidano. Le due squadra arrivano da una vittoria. I liguri hanno vinto il Derby contro il Genoa nel finale grazie al gol di Gabbiadini. I bianconeri hanno superato agevolmente l’Udinese per 3-1, con Maurizioche ha schierato il tridente. Una gara che si preannuncia aperta. Molto probabilmente Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Albinin mediana. Al posto dello svedese verrà adattato Thorsby. Gabbiadini dovrebbe tornare titolare, dopo essere subentrato nel Derby della Lanterna, al suo fianco Quagliarella, recuperato dopo un leggero affaticamento. Qualche dubbio in più per Maurizio. Sicuramente sarà accantonata l’idea del tridente Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo. Due di ...

