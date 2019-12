Salvini ordina Casellati esegue Due favori alla finanza e uno alla Lega Cannabis

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Maria Elisabetta Albertici ricasca. Non è la prima volta che la numero uno di Palazzo Madama debba difendersi dalle accuse di mancanza di trasparenza e imparzialità. A suo tempo rigettò la richiesta avanzata dal Pd perché Matteoriferisse sui presunti fondi russi, derubricando la vicenda a “pettegolezzi giornalistici”. Ieri il nuovo incidente. A Palazzo Madama siamo alle battute finali sulla Manovra. E, tra le proteste della maggioranza e il tifo da stadio delle opposizioni, boccia come inammissibili, in quanto estranei al contenuto del ddl di Bilancio, 15 misure. NoTobin tax (che introduceva un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazioni finanziarie online) e no allo slittamento da luglio 2020 al 1° gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia. Ma soprattutto, stop alle misure sullalight,le sotto lo 0,5% ...

