Salvatore Lupo | giallo sulla morte in carcere | per gli avvocati era in buona salute

(Di martedì 17 dicembre 2019)godeva ditanto che faceva anche sport all’interno della casa circondariale di Frosinone. Èdel ragazzo monrealese di 31 anni trovato senza vita all’interno dellaziale dove stava scontando un condanna a 6 anni per associazione mafiosa. Il team diMauro Torti, Valentina Castellucci e Salvino Caputo ha ottenuto che si faccia sul corpo l’autopsia al fine di verificare con certezza le cause. “Vogliamo che ci sia un approfondimento – afferma l’avvocato Torti – perché era un ragazzo in piena, che faceva sport all’interno della struttura carceraria. La collega Castellucci l’aveva incontrato nei giorni scorsi e lui aveva lamentato delle intolleranze non meglio precisate. Quindi abbiamo chiesto alla Procura di Frosinone l’esame autoptico che verrà eseguito venerdì”.parlava di Sergio ...

