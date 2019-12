Salute | malattia di Huntington | 6500 pazienti e 40mila persone a rischio in Italia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladiconta incircae 40.000di ammalarsi: nonostante sia rara, è la più frequentegenetica neurologica dominante con una causa nota, individuabile con un test genetico. Colpisce generalmente in età adulta, ma il difetto genetico è presente già alla nascita e la ricerca sta evidenziando la presenza di forme infantili. L’è unasubdola, che modifica progressivamente sia il corpo che la mente, incidendo sulla sfera del comportamento, del movimento e delle capacità cognitive. Per le famiglie colpite dall’, questo è un periodo di grandi cambiamenti e speranza, solidamente basati sulla sperimentazione clinica. Ci sono infatti 3 potenziali farmaci in fase sperimentale, che mirano a colpire i meccanismi alla base della, fino addirittura a correggere il difetto genetico. ...

