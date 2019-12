Saltamartini | metro Barberini ancora out | presto lo sarà anche Raggi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – “Due delle sei scale mobili della fermata dellanon funzionano e, quindi, non hanno superato le verifiche disposte dal Ministero dei Trasporti. Questo significa che l’apertura slittera’”. “Continua l’agonia che sta attraversando chi vive, lavora e transita in uno dei quadranti piu’ importanti della citta’. Quello dove c’e’ Fontana di Trevi, per essere chiari! Questa e’ l’ennesima prova dell’incapacita’ della Giuntache sta riducendo la Capitale d’Italia ad una citta’ sempre piu’ degradata ed invivibile”. Lo scrive su Facebook Barbaradeputata della Lega e Presidente della Commissione Attivita’ produttive della Camera dei Deputati. L'articoloout,loproviene ...

