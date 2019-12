Salemme…il bello della diretta | secondo appuntamento con Sogni e Bisogni mercoledì 18

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019) Salemme…ilil teatro live su Rai 2 con Vincenzo Salemme,18 dicembreIndall’auditorium Domenico Scarlattisede Rai di Napoli Vincenzo Salemme torna18 dicembre con una nuova versione live di un suo storico spettacolo dopo il successo dello scorsocon Di Mamma ce ne è una sola.e Biè il titolo dello spettacolo di18 dicembre messo in scena per la prima volta nel 1995. La prossima settimana, la sera di Natale, l’è con Una Festa esagerata, uno spettacolo diventato anche un film sempre con Vincenzo Salemme.e Bisu Rai 218 dicembree Biè una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio “padrone”. È stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una ...

Napoliflash24 : Salemme... il bello della diretta. Il secondo appuntamento in tv - - SpettacoliNEWS : 'Salemme il bello… della diretta!': Mercoledì 18 dicembre su @RaiDue il secondo appuntamento 'Sogni e bisogni'… - controcampus : Consigliati per te in TV ?? #anticipazioni #ilbellodelladiretta -