Sabrina Salerno atomica | apre la giacca e sfoggia un seno da urlo FOTO

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pioggia di like per la vulcanica. 51 anni, oltre 30 di carriera e 321 mila follower su Instagram: dopo il successo scoppiato negli anni Ottanta la showgirl è sempre riuscita a reinventarsi stando al passo con i tempi e rimanendo una vera punta di diamante dello spettacolo italiano. I suoi intramontabili punti di forza? L’energia, il talento e, ovviamente, la sensualità senza confini. Stavoltaha pubblicato sul suo profilo un nuovo scatto osé, sempre in equilibrio tra uno stile rock e una vena sexy che non passa mai di moda. Seduta sul letto in una vera posa da rockstar e vestita solo di pelle nera,silando un incredibile décolleté: ilesplosivo e generoso incanta i fan ancora una volta. “Saper aprire il proprio cuore non è da tutti, ci vogliono coraggio, onestà e anche un po’ di incoscienza. Le conseguenze, talvolta, ...

