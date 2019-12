Rugby | Sergio Parisse | “Punto al prossimo Sei Nazioni Vorrei battere l’Inghilterra

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019)e la Nazionale italiana di: una storia che continua. Il capitano degli azzurri non ha ancora smaltito la delusione dei Mondiali 2019 in Giappone, con la chiosa inattesa dell’annullamento del match contro la Nuova Zelanda per via del tifone Hagibis che di fatto ha escluso i nostri portacolori dalla competizione. Una grande amarezza perche avrebbe voluto giocarsi al 100% le proprie possibilità nel match contro gli All Blacks. L’intenzione, dunque, è di aggiornare la statistica relativa alle presenze in azzurro (142), proseguendo il cammino con la rappresentativa tricolore nelSei. “Il tifone Hagibis ha rovinato i nostri Mondiali ma punto alSei, ma prima devo parlare con Franco Smith“, le parole del giocatore italiano, intervistato da La Stampa. A questo punto, resta da capire quali saranno le ...

