Rubati i panettoni per finanziare la pizzeria dei ragazzi autistici | “Non ci hanno tolto

(Di martedì 17 dicembre 2019) Furto nella notte dal box di Nico Acampora, fondatore del progetto PizzAut, lache sarà gestita interamente da. Scomparsi idestinati alla vendita per la raccolta fondi. Acampora e la moglie si sono resi conto stamattina del furto, non capacitandosi del gesto, considerato come un "furto ai nostrispeciali". Ma intanto, sui social, è già partita la gara di solidarietà: "lanciato l'iniziativa 'Acquista un panettone che non c'è' - svela Acampora a Fanpage.it -. Vogliono comprarlo pur sapendo che non gli arriverà mai".

