Rozzano | uccise il fratello per dissidi sull’azienda di famiglia | condannato all’ergastolo

(Di martedì 17 dicembre 2019) È statoin via definitiva all'ergastolo Sandro Tromboni, che la sera del 19 marzo 2015 freddò ilLuca con tre colpi di pistola nel capannone dell'azienda dia Quinto de' Stampi, frazione di, comune in provincia di Milano. I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d'Appello smentendo l'ipotesi della rapina finita male sostenuta dalla difesa dell'imputato.

