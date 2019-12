Roma | soldatessa si uccide nella stazione Flaminio | ha sparato con la pistola d’ordinanza

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Linea A in tilt questa mattina, martedì 17 dicembre 2019, a: unadell’Esercito è stata trovata morta nei bagni della metrodella capitale. Un colpo difatale per la donna, in servizio operativocittà eterna, impegnata nell’operazione Strade Sicure. Stando alle prime informazioni trapelate, la militare aveva iniziato il turno alle 7 e solo alle 8.40 si sarebbe tolta la vita.sinei bagni della metro: linea A chiusafermata interessata La mattinata di sanguecapitale non ha ancora un volto, né un nome: non si conoscono le generalità dellache, quest’oggi, si è uccisa con ladella metro Ana. Inutile ogni tentativo di soccorso per salvare la donna. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, la polizia e gli uomini della polizia ...

