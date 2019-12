Roma | militare si spara nei bagni della stazione metro Flaminio

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dramma a. Una soldatessa volontariaquale non si conoscono ancora le generalità e il corpo di appartenenza, in servizio per Strade sicure, si è tolta la vita all’interno. Secondo quanto si apprende, laavrebbe utilizzato un’arma in dotazione. Sul posto Carabinieri, Polizia e gli uominiPolizia locale del gruppo Parioli. Vani sono stati i tentativi di rianimare la donna che, purtroppo, non ce l’ha fatta. LEGGI ANCHE: Aggredisce e tenta di baciare una ragazza in ascensore: arrestato. È accaduto poco prima delle 9. La tragedia è avvenuta all’interno dei. Come conseguenza, laA è momentaneamente chiusa e i treni transitano senza fermarsi. Lo ha riferito Atac in un tweet, dove consiglia agli utenti di utilizzare le stazioni Spagna o Lepanto. LEGGI ANCHE: Vergogna a: ...

Agenzia_Ansa : Chiusa la stazione #Flaminio della metropolitana di Roma, militare trovata morta nei bagni #ANSA - HuffPostItalia : Militare trovata morta nei bagni della metro di Roma, probabile suicidio - prestia_fabio : RT @Adnkronos: #Roma, donna #militare si suicida a fermata #metro Flaminio -