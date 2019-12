Roma | giovane donna trovata morta nel bagno della metropolitana

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Siamo a, è qui che il cadavere di unaè stato trovato nei bagniFlaminio, linea A. La vittima, secondo quando si apprendere sarebbe un militare dell’Esercito, feritalmente da un colpo di pistola. A dare la notizia è l’Atac, che ha informato i passeggeri di “un intervento delle forze dell’ordine in corso”. L’ipotesi maggiormente accreditata al momento è che si tratti di un suicidio. C’è da dire poi che i treni al momento transitano senza fermarsi lungo la tratta che collega i capolinea Battistini e Anagnina. L’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha chiesto ai passeggeri momentaneamente di “utilizzare stazioni Spagna o Lepanto”. Inevitabili i disagi per i cittadini che si spostano nella Capitale utilizzando la, specialmente per raggiungere una fermata come quella di Flaminio, nei pressi di Piazza del Popolo e ...

