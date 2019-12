Roma | famiglia trovata senza vita in casa con una bimba di pochi mesi | erano morti da

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di martedì 17 dicembre 2019) I corpi privi didi una mamma di 26 anni e della figlia disono stati trovati intorno alle 12 dai Vigili del fuoco in un appartamento nel comune di Labico in provincia di...

Leon_Chiro : ???? Prossimo Evento : Anime Planet - 27 Dicembre 2019, Roma (IT) Volevo annunciare che sono appena tornato in Ital… - amnestyitalia : “Quando sei in prigione in Iran ti dicono che sarai dimenticato, che neanche la tua famiglia si ricorderà di te; è… - Notiziedi_it : Roma, famiglia trovata morta in casa: c'è anche una bimba di pochi mesi -