Roberto Poletti irrompe a Storie Italiane Valentina Bisti verso il ritorno

(Di martedì 17 dicembre 2019)fa un’incursione adopo la fine della puntata di Unomattina di oggi Piccola irruzione, non prevista, dial termine dell’anteprima della puntata di oggi, martedì 17 dicembre 2019: dopo aver anticipato gli argomenti dell’appuntamento odierno Eleonora Daniele, cedendo la linea all’edizione breve del TG1 delle 10.00, ha chiamato il collega (che sostava dietro le telecamere, dato che Unomattina evanno in onda dallo stesso studio). “cosa fai lì? Vieni qui!” gli ha detto la Daniele. Dunque, con il microfono quasi staccato, è entrato nell’inquadratura spiegando: “Mi stavo togliendo il microfono”.torna a condurre Unomattina.: “A Natale saremo in onda” Subito dopo, per rispondere alla domanda di ...

