Risultati Bundesliga | 16ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

(Di martedì 17 dicembre 2019)– Turno infrasettimanale per il campionato tedesco. Latorna in campo per la sedicesima. Sfida di lusso tra Borussia Dortmund e Lipsia. Il Bayer Leverkusen riceve l’Herta Berlino, il Bayern Monaco fa visita al Friburgo. Il Borussia Monchengladbach sfida il Paderborn fanalino di coda. Interessante Wolfsburg-Schalke 04. Ile la. MARTEDI’ ore 18,30 Werder Brema-Mainz ore 20,30 Augsburg-Dusseldorf Borussia Dortmund-RB Lipsia Union Berlino-Hoffenheim MERCOLEDI’ ore 18,30 Leverkusen-Herta ore 20,30 Eintracht Francoforte-Colonia Friburgo-Bayern Monaco Borussia Monchengladbach-Paderborn Wolfsburg-SchalkeRB LIPSIA 33 BORUSSIA M. 31 BORUSSIA DORTMUND 29 SCHALKE 28 BAYERN MONACO 27 FRIBURGO 25 LEVERKUSEN 25 WOLFSBURG 23 HOFFENHEIM 21 UNION BERLINO 20 AUGSBURG 20 EINTRACHT F. 18 HERTA ...

