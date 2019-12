Rischio plastica nel caffé | maxi richiamo di cialde Nescafé Dolce Gusto Il Ministero

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)nel caffè. Per questo motivo ildella Salute ha pubblicato sul suo sito nove diversi avvisi di ritiro dal mercato per le capsule compatibili con le macchine. Le confezioni che possono contenere frammenti diche potrebbero essere rilasciati dalla cialda durante il processo di erogazione del caffè sono state prodotte tutte da Beyers Caffè Italia Srl nel suo stabilimento di Castel Maggiore in provincia di Bologna e venduti in tutta Italia da diversi distributori tra cui Conad, Amazon e Meseta. Ilavvisa di non consumare le capsule contenute all’interno dei lotti incriminati dal momento che potrebbero causare danni alla salute. Le confezioni di capsule, se già acquistate, devono quindi essere riportate il prima possibile nei punti vendita dove si provvederà al rimborso o alla sostituzione. La catena di supermercati ...

