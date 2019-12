Rischi per la salute | il ministero ritira le cialde di caffè

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gabriele Laganà Il richiamo riguarda alcuni lotti di capsule compatibili Nescafé Dolce Gusto. Parti di plastica della cialda per ilpotrebbero finire nella tazzina al momento dell’erogazione causando graviper ladel consumatoreper ilte dal mercato per possibile presenza di piccole particelle di plastica al loro interno. L’avviso è stato diffuso daldellache sul proprio sito ha pubblicato nove avvisi di richiamo che riguardano confezioni di capsule dicompatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto di vari produttori e distributori, tra cui Conad, Amazon e Meseta. Durante l'erogazione, infatti, alcune parti di plastica della capsula potrebbero finire nella tazzina causando, così,per ladei consumatori. I lotti al centro della vicenda sono stati prodotti tutti da BeyersItalia Srl nello ...

