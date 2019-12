Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Daybreak chiude su Netflix dopo una sola stagione

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 17 dicembreuna. CBS All Access ha rinnovato Star Trek: Picard per una secondaancor prima del suo rilascio. Secondaper Special di Netlfix. ABC ha cancellato l’action drama con Poppy Montgomery Reef Break,prodotta da ABC International distribuita su ABC negli USA e originariamente ordinata dalla francese M6. Oltre al flop in patria laè vittima anche della ristrutturazione internazionale operata da Disney che ha chiuso gli uffici di Londra di ABC ...

