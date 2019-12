Rieti | dichiarazioni omofobe della consigliera comunale | “Omosessuali sdoganano pedofilia”

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Letizia Rosati,di, ha dichiarato che l'amministrazione non ha sostenuto la candidaturacittà per il Lazio Pride 2020 perché tra i 'valori' degli organizzatorimanifestazione 'c'è lo sdoganamentopedofilia'. Le paroledi Rosati hanno scatenato un'ondata di indignazione, e la richiesta delle sue dimissioni.

