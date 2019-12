Reporters sans frontières | il rapporto | 49 giornalisti uccisi nel 2019 | è il numero più

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Quarantanovesono statiin tutto il mondo nel, 14 solamente in America Latina: secondo il nuovodiè ilpiù basso degli ultimi 16 anni, ma nonostante ciò “il giornalismo rimane una professione pericolosa”. Aumentano invece iin carcere: 389, il 12% in più rispetto allo scorso anno. Altri 57 sono tenuti in ostaggio. Il Messico è il Paese più pericoloso, con 10scomparsi in un anno: “L’America Latina, con un totale di 14in tutto il continente, è diventata mortale come il Medioriente”, afferma Christophe Deloire, segretario generale di Rsf. “Il giornalismo rimane una professione pericolosa”, sottolinea l’organizzazione, che ogni anno monitora la libertà di stampa nel mondo. La maggior parte dei cronistiha perso la vita nei ...

francescoconfo8 : @ODG_CNOG @CorSport @Gazzetta_it @tuttosport Siamo al 43° posto per libertà di stampa @pisto_gol uno dei pochi che… - lorenzodalai : RT @avimmaisacap: @salvosottile @iasius_1 @corradoformigli Quello che è successo a Formigli è molto grave. Detto questo, dico anche che la… - Gianna47428351 : RT @avimmaisacap: @salvosottile @iasius_1 @corradoformigli Quello che è successo a Formigli è molto grave. Detto questo, dico anche che la… -