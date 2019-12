Renzo Arbore a TvBlog fra l' amore per la canzone napoletana | la Tv di oggi ed il futuro

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Domani sera subito dopo lo spettacolo teatrale di e con Vincenzo Salemme sulla seconda rete della televisione pubblica andrà in onda la prima di tre puntate del programma di e con"Ll'arte d'o sole". Un viaggio capitanato dal grande artista pugliese all'interno dell'immenso repertorio della. Un viaggio che verrà percorso grazie a dei riflessi filmati che testimoniano i concerti della sua Orchestra italiana in giro per il mondo, intervallati da interventi da studio dicon la partecipazione di Maurizio Casagrande. Abbiamo incontrato, impegnato in queste ultime ore negli ultimi ritocchi di queste tre emissioni, per parlare di questo suo lavoro televisivo, ma anche di televisione in genere e di, a partire dal suoChannel sul web.“Ll’ arte d’ ‘o sole” approda su Rai2, per chi non l'ha visto su Rai5 cosa si deve aspettare di ...

