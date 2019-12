Regione Toscana | il no di Italia Viva al bilancio | “Serve uno shock” Lite sulle parole

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) La strategia è chiara: farsi notare per non morire. Per questo, dopo il sondaggio di Swg secondo cui inla Lega e il centrodestra sono in vantaggio in vista delle elezioni regionali di maggio,decide di andare allo scontro con il Pd sulregionale. Per questo lunedì i due consiglieri regionali renziani Stefano Scaramelli e Titti Meucci hanno presentato un emendamento che prevede uno “shock economico” da un miliardo e 200 milioni per finanziare nuovi investimenti su case popolari, sicurezza, impianti sportivi, cultura e auto ibride. “Cento milioni al mese” è lo slogan dei renziani che allegano anche una minaccia: “Ci teniamo le mani libere. Senza il piano ilnon lo votiamo”. E’ la prima iniziativa dopo che un sondaggio Swg ha stimato che nellache dovrebbe essere primo feudo del leader non supererebbe il 5 per cento. Tutto questo accade ...

marcodimaio : Quando leggeremo qualche commento indignato di Enrico Rossi contro la violenza verbale, l'odio, ecc. ricordiamoci d… - MPoltero : RT @PaolaMecali: Queste le dichiarazioni vergognose del Presidente della Regione Toscana Enrico #Rossi contro @ItaliaViva Fortunatamente,… - Michele_Vestri : Ma non ci credo! -