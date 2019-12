Regione Lazio | 112 milioni a distretti | 28 per disabilità

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Uno stanziamento di quasi 112di euro per i Leps, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, con un incremento annuale in favore dei piani di zona pari a 2di euro. Sono i fondi, sia statali sia regionali, destinati con delibera di giunta dallain favore deisocio-sanitari per il 2019, da utilizzare nel 2020. Si tratta della prima programmazione realizzata in base ai nuovi criteri di riparto del Piano Sociale ‘Prendersi cura, un bene comune’. “Rispetto al passato- spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli- laeroghera’ il 100% delle risorse destinate ai, differentemente da quanto accadeva negli anni passati. Significa che ai territori arriveranno finanziamenti aggiuntivi al fine di dare una spinta propulsiva alla nuova ...

