Regeni stretto nella ragnatela dei servizi egiziani Almeno 4 tentativi di

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una serie di falsi realizzata ad arte per nascondere la verità sulla morte di Giulio e una “” stretta, sempre di più, intorno al ricercatore italiano ucciso al Cairo. Sonoquattro i depistaggi che le autorità egiziane hanno provato a realizzare per sviare le indagini sul caso. Lo hanno detto i magistrati romani che seguono la vicenda davanti alla commissione parlamentare istituita per far luce sul caso: “Nell’immediatezza dei fatti sono stati fabbricati dei falsi per depistare le indagini - ha spiegato Sergio Colaiocco, sostituto procuratore a Roma, sentito insieme al procuratore reggente Michele Prestipino - In primis l’autopsia svolta al Cairo che fa ritenere il decesso legato a traumi compatibili con un incidente stradale. Altro depistaggio è stato quello di collegare la morte di Giulio ad un movente ...

