Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Giulio, ilfriulano morto al Cairo tre anni fa, dopo il suo arresto, compiuto da agenti della National security egiziana, fuin più fasi e per, tra il 25 e il 31 gennaio 2016. Indicibili sofferenze che gli causarono fratture e ferite compatibili con calci, pugni e violenti colpi sferrati con bastoni e mazze. Ad affermarlo sono stati il sostituto procuratore, Sergio Colaiocco, e il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, nel corso dell’audizione davanti alla neonata Commissione d’inchiesta istituita dal Parlamento per fare luce sulla morte del. “L’autopsia eseguita in Italia – ha spiegato Colaiocco – ha dimostrato che le torture sono avvenute a più riprese, tra il 25 e il 31 gennaio. L’esame della salma depone per una violenta azione su varie parti del corpo. I medici legali hanno riscontrato ...

fcolarieti : Regeni prima di morire fu torturato dagli 007 egiziani per 7 giorni. Il ricercatore fu colpito con calci, pugni, ba… - fremo03893514 : RT @florianabulfon: 'Intorno a Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National security egiziana già dall'ottobre prima del rapimento e… - rossmasp1960 : RT @florianabulfon: 'Intorno a Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National security egiziana già dall'ottobre prima del rapimento e… -