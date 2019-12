Regeni | i pm alla commissione d’inchiesta | “Quattro depistaggi dagli apparati egiziani

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gli apparati di sicurezza egiziani hanno messo in atto quattro depistaggi per tutelare l'immagine del Paese e incolpare soggetti stranieri per l'uccisione di Giulio Regeni. Lo hanno raccontato il sostituto procuratore, Sergio Colaiocco, e il procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, sentiti oggi nella prima audizione della commissione d'inchiesta sull'uccisione del ricercatore italiano, avvenuta tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016. E a metterli in piedi, secondo le testimonianze di una delle persone coinvolte, è stato un "ufficiale della Sicurezza nazionale che faceva parte del team investigativo congiunto italo egiziano". Uno degli uomini del Cairo, quindi, che aveva il compito di collaborare alle indagini con gli inquirenti italiani. "Nell'immediatezza dei fatti sono stati fabbricati dei falsi per

