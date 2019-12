Reddito ad oltre un milione di famiglie | media 484 euro

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019)e Pensione di cittadinanza perundi nuclei. L'importo per famiglia viaggia sui 484, con un massimo in Campania, dove sale a 554. Ma per200 mila destinatari la somma percepita si ferma a 200. E' il quadro che emerge dall'Osservatorio dell'Inps sulla misura introdotta con la manovra dal precedente governo M5s-Lega, con i dati aggiornati all'inizio di dicembre. Tra aprile e novembre sono 1.066.000 le domande die Pensione di cittadinanza (il beneficio riconosciuto agli over 67) accolte dall'Istituto di previdenza, ma di queste 51.681 sono decadute e quindi lebeneficiarie di(890.756) e Pensione di cittadinanza (123.673) sono nel complesso 1.014.429. Le richieste respinte sono 444.494, mentre112.000 risultano in lavorazione.E' il Sud che continua a prevalere e Napoli risulta la provincia con piu' percettori di ...

