Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Sulla Telese-Caianellocontinua a fare. Con i piagnistei e la disinformazione non si va daa parte. Mi sono personalmente premurata di accertare se le notizie che il sindaco ha diffuso stamani avessero qualche fondamento, ma sia fonti autorevoli interne ad Anas che il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri mi hanno garantito che non c’è alcuna veridicità in ciò che afferma. Un primo cittadino non può diffondere notizie false senza prima appurarne l’attendibilità. La verità è che il progetto deldella Telese-Caianello non era all’ordine del giorno del Cda del 12 dicembre. Quindi non c’è stato alcun rinvio. L’intervento sulla, per il quale sono stati già approntati 400 milioni di euro, è programmato in Consiglio di Amministrazione di Anas per la ...

anteprima24 : ** Raddoppio #Telesina, Ricciardi: 'Da Mastella allarmismo inutile, nessun rinvio' ** - radiocitta : #TELESINA : l’attesa del raddoppio è essa stessa il raddoppio ???? - patriziomazza : Rinvio raddoppio Telesina: Liverini scrive al Ministro -