Quelli della notte

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Autonomia, per concludere con un ennesimo rinvio, e Popolare di Bari, solo nelle ultime due sere. E buona. Lì, almeno, domenica sera si è partorito un decreto “salva banca” dopo un primo vertice notturno, venerdì, senza soluzioni. E buonadieci giorni fa sulla riforma del processo civile, ma non sul penale. O su Alitalia, Ilva, manovra, prima ancora Mes, in attesa del prossimo Consiglio dei ministri, o del prossimo vertice, sempre notturno.Da quando è iniziato il Governo giallorosso si contano almeno una decina di vertici notturni, su oltre 25 totali, e una decina di Cdm, sempre all’ora che dovrebbe portare consiglio: la metà del totale, senza grandi decisioni epocali, al di làmanovra, poi trasformatasi in una sorta di tela di Penelope, tra plastic tax, sugar tax, lite sugli spicci. Per “chiuderla”- ...

Mov5Stelle : Sulle banche in difficoltà c'è salvataggio e salvataggio. Quelli degli anni scorsi hanno coinvolto decine di migli… - matteosalvinimi : ?? Roba da matti. Questa mattina a Bologna, alcuni anarchici hanno accerchiato il banchetto della Lega, intimidendo… - vaticannews_it : #16dicembre Guarda il video della #Messa di #PapaFrancesco a Casa #SantaMarta , dove ha ricordato i tanti… -