Quattro arresti per borseggi e furti durante shopping natalizio

Concorsi truccati in cambio di mazzette : Quattro arresti tra cui il sindaco di Sant’Anastasia (Napoli) : Vendeva posti di lavoro in cambio di soldi. Non impieghi qualunque, ma quelli che vengono considerati nel comune sentire sicuri. E per questo il prezzo era molto alto: da 30 a 50mila euro. L’ennesima storia di corruzione arriva dal Napoletano. Per la procura di Nola il sindaco di Sant’Anastasia (Napoli) faceva questo: vendeva posti di lavoro. E il giudice per le indagini preliminari ha condiviso l’ipotesi degli inquirenti ...

Far west a Vittoria : spari con pistole e fucili in pieno giorno - Quattro arresti : Tre vittoriesi sono indagati per aver tentato di uccidere a colpi di arma da fuoco un tunisino, armato di fucile, anch'egli fermato poco dopo i fatti del 21 novembre. I quattro hanno dato vita a una vera e propria sparatoria nelle strade di Vittoria, in pieno giorno. I proiettili hanno colpito anche auto e case.Continua a leggere

Mazzette per i lavori al tribunale di Roma - Quattro arresti. Tartufi come tangenti : Per ottenere appalti, gare che riguardavano lavori di ristrutturazione del tribunale di Roma, erano disposti a tutto. Corrompevano funzionari pubblici perfino con Tartufi o telefonini e pur di non finire sotto la lente della magistratura falsificavano le proprie date di nascita in modo da avere una “seconda identità” da utilizzare nelle gare.È il quadro di “comune corruzione” che emerge dall’inchiesta ...

Milano : furti e rapine - Quattro arresti a Milano : Milano, 16 nov. (Adnkronos) - quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per una tentata rapina e un furto. In via Ettore Ponti, in zona Barona, gli agenti hanno arrestato un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 anni che in un supermercato avevano rubato della merce per un totale