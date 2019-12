Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono due le condizioni che Carloha posto alla dirigenza dell’Everton: un contratto a lunga scadenza, sinonimo di progetto e programmazione, e l’assicurazione che ci saranno investimenti importanti nella prossima campagna acquisti estiva. Il contratto diè fino al 2024. L’allenatore ha voglia di contribuire alla crescita del club e della squadra. È uno dei motivi che lo avevano spinto ad accettare il Napoli. L’Everton è sì un club che oogi naviga in zona retrocessione – ha appena tre punti di vantaggio sulla terzultima – ma è un club (come ha raccontato oggi la Gazzetta dello sport) che ha l’ambizione di entrare tra i primi sette della Premier. L’altro club di Everton non si è fatto sfuggire la chance di portare in panchina uno dei tecnici più titolati al mondo. E lo ha ricoperto di. Perè pronto un ...

borghi_claudio : @BDamico83 15 euro (lordi!) ad articolo supponendo un articolo al giorno festivi compresi e immaginando che ogni ar… - corsereporter : RT @napolista: Quanto guadagna Ancelotti all’Everton: 11,5 milioni di sterline, più 2,5 Ha chiesto e ottenuto un contratto lungo (fino al… - napolista : Quanto guadagna Ancelotti all’Everton: 11,5 milioni di sterline, più 2,5 Ha chiesto e ottenuto un contratto lungo… -