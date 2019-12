Qualità della vita | Fiordellisi | “Avellino sempre più giù”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il segretario generaleCgil di Avellino, Franco, commenta la classifica sulladiffusa l’altro giorno dal Sole 24 Ore: «Quello che più colpisce è che vanno peggio le tre aree interne, Avellino, Benevento e Caserta, mentre avanzano di qualche punto Napoli e Salerno». «In questo l’assenza drammatica dell’impresa, ovvero di imprenditori locali che facciano veri e adeguati investimenti su attività produttive del manifatturiero eco compatibile, si fa sentire. Di fatti, tutti gli imprenditori sembrano interessati ai servizi essenziali alle persone – dai rifiuti all’acqua alla depurazione – in cui la remunerazione è maggiore, e lavorano per smontare anche aziende pubbliche solide. Questo vuol dire che pensano non a sviluppare e migliorare le produzioni ...

