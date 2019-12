Proprio lui? | trama | cast | trailer e streaming del film in onda stasera su Rai2

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)?:delinsuQuesta sera, martedì 17 dicembre 2019, in prima serata su Rai 2 va in?,per la regia di John Hamburg con protagonisti James Franco e Bryan Cranston. Ma vediamo tutti i dettagli sul: la, il, ile dove vederlo in tv e in: laIlracconta la storia di Ned Flemming, il capo di una famiglia tradizionale molto unita da solidi principi, che durante le vacanze di Natale decide di andare a trovare, insieme alla moglie Barbara e al figlio minore Scott, l’amatissima figlia Stephanie a Stanford. È lì che la ragazza frequenta l’università e ha un nuovo fidanzato, che per l’occasione della visita presenta ai suoi genitori: si chiama Laird ed è un eccentrico e sboccato magnate dell’industria informatica. Ned a quel ...

GrandeFratello : Si, è proprio lui uno dei nuovi concorrenti di #GFVIP ;) - PeppeSSCHD : Carlo #Alvino: “Non alimentiamo chiacchiere su Ancelotti. Lui ha casa a Londra, la moglie lavora lì ed è impegnata… - adestrainalto : Sono proprio fortunata ad avere Michele nella mia vita. È stato uno dei regali più preziosi di questo 2019. Sono ar… -