Previsioni Meteo Toscana | domani nuvoloso con parziali schiarite

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper laper i prossimi giorni.con. Non si escludono isolate e brevi piogge sulle zone più occidentali. Venti: orientali, deboli nell’interno, moderati su costa e Arcipelago. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve calo, comunque su valori superiori alla media. Giovedì 19:con piogge sparse più probabili sulle zone centro-meridionali. Venti: deboli o moderati da sud est Mari: mossi o molto mossi. Temperature: massime in lieve calo. Venerdì 20:con piogge dal pomeriggio a partire dalla costa. Venti: forti venti di Scirocco su costa e Arcipelago; deboli o moderati nell’interno. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: stazionarie sopra la media. Sabato 21:con piogge sparse. Venti: moderati o forti di Libeccio-Ponente ...

