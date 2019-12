Preti pedofili | il papa abolisce il segreto pontificio sugli abusi

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Addio alsui reati dia commessi da uomini della Chiesa. Lo ha stabilitoFrancesco, con una decisione dal sapore storico contenuta nel “Rescriptum ex audientia” sulla riservatezza delle cause. Le novità vanno a innestarsi nella cornice della posizione di tolleranza zeroche hanno macchiato il Vaticano e sollevato scandali in tutto il mondo.a: stop alSvolta storica diFrancesco sui reati dia commessi da esponenti del clero. Bergoglio è intervenuto sul tema con un “Rescriptum ex audientia” sulla riservatezza delle cause e sulla modifica delle norme per i casi più gravi. Cosa cambia? Ilsui casi in questione viene derubricato ad’ufficio, ma non solo. Bergoglio apre ai laici per il ruolo di avvocato o procuratore e innalza a 18 anni l’età massima delle vittime di ...

