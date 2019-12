Premio ANGI | premiate le eccellenze Made in Italycon gli Oscar dell’innovazione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia. Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della ...

EnricoVerga : fortuneitalia: Aziende e startup italiane hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda ed… - Angi_tech : RT @fortuneitalia: Aziende e startup italiane hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del Premio @A… - fortuneitalia : Aziende e startup italiane hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del Prem… -