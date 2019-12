Premio ANGI | Premiate eccellenze Made in Italy con gli Oscar dell’innovazione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ventisei le aziende, consegnati riconoscimenti speciali a personalità di spicco che hanno contribuito alla diffusione della culturae del digitale. Nel corso della cerimonia presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social life”, di cui era stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso. Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del. Moderatori della cerimonia i giornalisti e ...

