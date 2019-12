Pranzo di Natale del Teatro San Carlo | 250 senzatetto in Galleria Umberto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli -Torna l’appuntamento con ildidelSan. Ad ospitare ildi beneficenza una location suggestiva, la, che solitamente in inverno ospita numerosi clochard e che, oggi, si è tramutata in una vera e propria casa per loro. Circa 250 le persone che hanno preso parte al. Un’ iniziativa benefica molto importante, per dare la possibilità anche a chi non a nulla di vivere la magia dele sentirsi parte di una grande e accogliente famiglia. “E’ un appuntamento che riempie il cuore di gioia – ha spiegato alla dire la soprintendente del SanRosanna Purchia -. Da anni apriamo ila queste persone ma su richiesta della caritas e dei ristoratori siamo usciti fuori dalle mura del san, per donare un pò di amore e calore”. L’iniziativa è organizzata ...

