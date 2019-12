Popolare di Bari | qui serve serietà per guarire il vero ammalato Lo Stato non può far

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “L’intervento pubblicoa salvare i risparmiatori italiani”, “colpiremo i manager responsabili del dissesto”, “la banca diventerà degli italiani”. Ecco alcune delle tante frasi ad effetto pronunciate dai rappresentanti del governo all’indomani della decisione di salvare dal default tecnico (non giuridico) la Bancadicon una immissione di liquidità da parte dellodi 900 milioni di euro. Non si tratta neppure più di populismo; qui siamo di fronte alla più subdola e meschina presa per i fondelli dettata, ahinoi, non solo dal machiavellico fine politico ma anche da una profonda ignoranza della materia. Basta! Basta! Basta! Sono ormai sette anni che denuncio i mali del sistema: management logoro e incompetente (quando non colluso), bilanci falsi, politiche commerciali aggressive che violentano i risparmiatori, vigilanza compiacente, una politica che zerbina agli ...

