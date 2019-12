Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) I neonati sindacati delle Forze armate dovrebbero costruire ponti verso la società civile, favorire il dialogo con la collettività. Cioè fare tutto il possibile per superare la diffidenza e l’ostilità di larga parte dell’opinione pubblica verso i lavoratori con le stellette, evitando ogni dannosa tendenza corporativistica. Da mesi lo va ripetendo senza sosta Cleto Iafrate, esperto di diritto militare e pioniere del sindacalismo militare. Il vero sindacato difende i diritti civili e sociali dei militari e lavora per rendere l’organizzazione più efficiente. Il vero sindacato opera per il bene di tutta la società, mai per giustificare abusi e condotte irregolari. Va combattuto, con fatti concreti, il pregiudizio di chi considera un privilegiato chi indossa una divisa. La storia del nostro Paese e anche la recente cronaca– gravissima la vicenda Cucchi, se le condanne saranno ...

TutteLeNotizie : Polizia giudiziaria, indagare su se stessi può aprire ai depistaggi. Ma ora per fortuna… - fremo03893514 : RT @UltimoUMC: Dalle ceneri del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, il #3dicembre 1990 nasce Raggruppamento Operativo Speciale (#ROS )… - fabpra : RT @UltimoUMC: Dalle ceneri del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, il #3dicembre 1990 nasce Raggruppamento Operativo Speciale (#ROS )… -