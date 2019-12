PlayerUnknown' s Battlegrounds ha venduto 10 milioni di copie negli ultimi 18 mesi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019)'sè diventato un fenomeno e ha letteralmente lanciato il genere dei battle royale, anche se in seguito titoli come Fortnite, Apex Legends e Black Ops 4, hanno spinto PUBG fuori dai riflettori. Ma mentre il gioco che ha lanciato la mania battle royale sembra aver rallentato, continua, in realtà, ad andare piuttosto bene.PUBG hadiecidi unità18, su PC e console. Le vendite totali del gioco hanno raggiunto quota 60di unità, secondo l'analista Daniel Ahmad, un aumentato rispetto ai 50di unità pubblicate da PUBG Corp nel giugno 2018.Leggi altro...

