Petizione di 7 giuriste al Parlamento | Ue liberi i migranti dai campi libici

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Se fossimo negli anni ’40, queste firme avrebbero il ruolo di tentare di frapporsi tra i treni e idi sterminio. Di fermare quei convogli. Sono altri tempi, e quello che noi chiediamo oggi è che le nostre istituzioni si adoperino per liberare irinchiusi neidi detenzionedall’inferno in cui si ritrovano”. Parole di giurista, ma anche di donna. La professoressa Monica Bonini, docente associato di diritto pubblico all’Università Bicocca di Milano, è tra le promotrici di unache pochi giorni fa è stata inviata al. Nel documento si chiede alle istituzioni di fare il possibile per mettere fine alle “misure di detenzione arbitraria” che in Libia subiscono le persone che vorrebbero oltrepassare il Mediterraneo.Le firme di cui la professoressa parla con HuffPost sono quelle ...

