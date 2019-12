Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) La piacevole atmosfera natalizia e la magia di un clima all’insegna della serenità e della gioia si trasmettono anche nelle meravigliose decorazioni che addobbano case e strade di ogni paese. Tuttavia, non mancano idi. L’allerta è massima soprattutto dopo la triste notizia che ha visto protagonista l’83enne ex commerciante diana, in provincia di Pistoia. L’uomo, infatti, è morto asfissiato dal fumo del rogo divampato nella sua casa. A provocare l’o è stato un corto circuito scatenato dalledell’albero di. Anche la moglie e la figlia sono rimaste intossicate, ma stanno bene. Danneggiata l’intera palazzina di 3 piani in cui viveva l’uomo. Sfortunatamente non si tratta di un caso isolato. Per ridurre al minimo i rischi è bene seguiresemplici indicazioni, in particolare tenere l’albero ...

notizieit : Pericoli delle luci di #Natale, attenzione agli incendi: come evitarli - lpacchin : Bollettino sui pericoli naturali della Confederazione: Venti tempestosi in montagna, forti nevicate a sud delle Alp… - shigarakixpgdr : @shirouxpgdr shigaraki si fece di colpo serio, il ragazzino sottovalutava un po’ troppo i pericoli “te l’ho detto,… -