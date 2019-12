Perché la Scozia non sarà mai la prossima Catalogna

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Regno Unito:lanonmai laNicola Sturgeon non è Braveheart: la leader dello Scottish National Party non ha alcuna vera intenzione di svincolare ladal Regno Unito delle 4 home countries, per consegnarsi all’Unione europea dei 27 Stati membri. La larga e convincente vittoria di Boris Johnson alle elezioni politiche generali, ha dimostrato che l’UK appariva più divisa nella narrazione dei giornali di quanto non sia poi stato alle urne. Analogamente, le presunte frizioni secessioniste insono più tattiche che strategiche. Con il one nation conservative government, Londra ha recuperato la stabilità politica e una direzione di marcia chiara. La nazione era stata messa sotto stress da un regolamento di conti tutto interno al sistema, che mirava dritto al cuore della struttura di potere britannico. Il sentimento eurofilo non è ...

