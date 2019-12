Perché il 21 dicembre è il Panic Saturday?

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo il Black Friday, che ci permette di fare shopping sfrenato dopo la Festa del Ringraziamento, e il Cyber Monday, che ci permette di assecondare la nostra voglia di tecnologia a prezzi stracciati, arriva il. E non è una bella cosa. È il giorno più caldo per lo shopping natalizio. E può causare ansia e stress. Ilè il giorno temuto da tutti coloro che hanno rimandato lo shopping natalizio. Quest’anno cade il 21, il sabato prima delle feste di Natale. Chi si è anticipato con i regali non avrà nulla da temere. Mentre chi è solito procrastinare si deve preparare a fare tutti i regali in un solo giorno. In una ressa senza precedenti. A Natale 2018 i ritardatari dei regali di Natale sono stati 130 milioni. E più o meno il dato sarà confermato anche quest’anno. C’è chi non aveva soldi prima, chi non aveva le idee chiare, chi invece ...

