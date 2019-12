Peperoncino piccante | nuovo studio Neuromed | dimezza i rischi di infarto e ictus

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilè spesso presente sulle tavole degli italiani e nel corso degli anni in tanti ne hanno decantato le virtù terapeutiche. Ora una ricerca condotta dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell’Irccsdi Pozzilli, pubblicata sul ‘Journal of the American College of Cardiology’, mostra come le persone che lo consumano regolarmente hanno una riduzione di mortalità per ogni causa del 23%, di mortalità cardiaca del 40% e di quella per cause cerebrovascolari di oltre il 60%. Lo, condotto in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia e medicina molecolare dell’Istituto superiore di sanità, dell’Università dell’Insubria di Varese e del Cardiocentro ‘Mediterranea’ di Napoli, ha preso in esame ben 22.811 cittadini del Molise partecipanti allo‘Moli-sani’. Seguendo il loro stato di ...

