Pensioni ultima ora | manifestazione Roma | Landini “risultati entro marzo”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 17 dicembre 2019)ora:ora: il segretario generale della Cgil Maurizio … L'articoloora:proviene da Termometro Politico.

pierraineri : RT @fisascat: Anche la @fisascat in piazza nell’ultima giornata di mobilitazione unitaria #CgilCislUil per una riforma fiscale e un welfare… - TuriFilippo : RT @fisascat: Anche la @fisascat in piazza nell’ultima giornata di mobilitazione unitaria #CgilCislUil per una riforma fiscale e un welfare… - luigispinzi : RT @fisascat: Anche la @fisascat in piazza nell’ultima giornata di mobilitazione unitaria #CgilCislUil per una riforma fiscale e un welfare… -