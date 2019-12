Pedofilia | svolta storica in Vaticano | Papa Francesco abolisce il segreto pontificio

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)il “ha abolito il “” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. Unaeffetto del decreto pubblicato oggi, martedì 17 dicembre, con cui si promulga un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”. All’articolo 1 si prevede che “non sono coperti dalle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori. Secondo l’Istruzione, l’esclusione delsussisterà anche quando “tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti”. Come riportato dall’Ansa, l’articolo 3 specifica che “nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la ...

